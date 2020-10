Pruukis mul sõita komandeeringusse Armeeniasse ja Mägi-Karabahhi ning ise nakkus saada, kui huvi viiruse vastu tärkas uue hooga. Terviseametist anti soovitusi, mis ravimeid sisse juua, kuid hoiatati kohe, et kuna koroona enda vastu seni ravi pole, saab ravida ainult sümptomeid. See tähendab, et kui on palavik, võib võtta palavikualandajaid, kui köha, siis köharohtu jne. Küllap on haiglates oma raviprotokollid, kuid neid ma ei tea.

See-eest Venemaa tervishoiuministeerium avaldas oma kodulehel suure 75 slaidist koosneva ettekande, kus on haiguse staadiumi järgi kirjas kõikvõimalikud COVID-i ravimise variandid. Peale selle tuli Venemaal septembris müügile ka koroonaravim – Favipiravir.