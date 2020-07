Igaüks, kes on kunagi autoga Armeenia-Gruusia piiri ületanud, on teadlikud Armeenia-Aserbaidžaani piiri kirdeosa olukorra äärmuslikust ettearvamatusest. Aserbaidžaani sõjavägi alustab tihtipeale lähimate piirkondade pommitamist, hoides niiviisi elanikke pinges. Reisijatel võidakse koguni paluda oma teekonda ümber suunata, et ennast ohtu mitte seada. Vaatamata kõigele sellele peame tunnistama, et viimaste päevade lugu on täiesti teistsugune. Tsiviilkasutuses taristu sihtimine on selge märk rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisest.

Üllatav ähvardus

Aga juba mõni päev pärast sõjategevuse taasalustamist, mis nõudis Armeenia poolelt vastureaktsiooni, saime lugeda Aserbaidžaani kaitseministri äärmiselt üllatavat ähvardust võimalusest rünnata Armeenia Metsamori tuumajaama rakettidega.