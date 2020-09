Delfi on eestikeelses Facebookis valeväiteid kontrollinud nüüd juba viis kuud. Facebook ise pani oma faktikontrollile alguse juba neli aastat tagasi, mistõttu oleme välja kaubelnud pileti juba vaksalist lahkunud rongile. Ent see rong koliseb õige mitmest kohast. Koroonapandeemia on need vead senisest selgemini välja toonud.