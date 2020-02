Daniel Gros: hüvasti alatiseks, reibas majanduskasv

Euroopa poliitikategijate ees, kes suutsid vältida suure majandussurutise muutumist 1930. aastate suure depressiooni korduseks, seisab uus küsimus: kas jätkata 2010. aastate erakorralise poliitikaga ka 2020-ndatel ja kui jätkata, siis milline on selle pikaajaline mõju?

Neile küsimustele vastust otsides põrkame kiiresti vastu majanduslike teadmiste piire, sest vähe on riike, kes oleksid aastakümneid järjest majandanud püsivalt suure eelarvedefitsiidiga. Kõige ilmsem näide on Jaapan, kes hakkas juba 30 aastat tagasi kasutama eelarvepoliitikat majanduse aeglustumise vastu. Kuigi kõik Jaapani valitsused on sellest ajast saadik teinud suure defitsiidiga eelarveid, on SKP kasv jäänud kehvaks. Jaapani SKP kasv elaniku kohta on küll olnud parem, aga ikkagi kõigest samal tasemel teiste arenenud riikidega, mis ei ole eelarvet nii suurde defitsiiti lasknud.