Edith Sepp: Eesti filme tuleb edasi teha. Filmid näitavad tunneli lõpust paistvat valgust

Euroopas ei ole praegu teada ühtegi riiki, kus toimuksid filmivõtted ja inimesed saaksid kinos käia. Eestiski lõppes kiiresti animafilmi „Sipsik” kinolevi. See Eesti film on praegu kindlasti eriti palju kaotanud. Suured probleemid on ka filmidel, mis oleksid pidanud kevadel kinodesse jõudma, aga lükkuvad nüüd edasi. Pooleli jäid ka väga suurte kodumaiste filmide ettevalmistustööd ja tootmine, enamiku neist moodustavad teiste riikidega kaastoodetavad filmid.

Filmide näitamine kolib uutele platvormidele. Nii mõnigi filmifestival on liikunud veebikeskkonda ja ka maailma suurim, Prantsusmaa Cannes’i filmiturg arendab oma virtuaalset vormi, sest on väga vähe tõenäoline, et festival ja turg saaksid füüsiliselt toimuda.