Eelseisev NATO suurõppus on tuleohtlik

Venemaa jaoks tähendab Defender 2020 USA initsiatiivi ja jõu näitamist, liitlased mängivad õppusel vaid „kaasa tegevat” rolli. Teiseks on tegemist esimese korraga, mil USA väed tuuakse sedavõrd ulatuslikult endisele NSVL-i territooriumile (Venemaa sõnastuses „lähivälismaale”), mille kohta on Venemaal valitsenud arusaam, et NATO on lubanud sellisest tegevusest hoiduda.

Nii Balti riikidele kui ka nende NATO liitlastele tundub sel kevadel Euroopas peetav NATO suurõppus Defender 2020 mõistlik. Kuid kas see pole just selline Eestile ohtlik võimalik konfliktistsenaarium, millele viitas äsjane välisluure aastaraamat?

Esiteks , see on „algava geopoliitilise konflikti avamäng” ehk lääne laiema Venemaa-vastase neoimperiaalse kampaania osa, millele tuleb kohe ja otsustavalt vastu astuda vältimaks edasisi provokatsioone ja õrritamist. Praktikas tooks see kaasa olukorra, kus NATO suhteliselt mõõdukale ja rahumeelsele õppusele Balti riikides reageerib Venemaa kogu oma regioonis saada oleva ähvardusvõimega (välisminister Sergei Lavrov on juba maininud ka tuumarelvi). Eesmärk ei ole siiski Balti riike vallutada, vaid nurjata õppus Balti riikide merelt ja õhust blokeerimisega.

Kolmandaks , Euroopa julgeolekuinitsiatiivi PESCO tagaplaanile surumine, et näidata: USA suunatav NATO on endiselt parim kaitsevahend, koostööpingutused tuleb suunata eelkõige sellesse liini.

Venemaa tahaks igal võimalikul moel vähendada USA rolli maailmas ja samal ajal suurendada enda oma. Nõnda ei ole Venemaal võimalik näha ka Balti riike välispoliitiliselt või sõjalise planeerimise mõttes millegi muu kui potentsiaalse tallermaana USA ja Venemaa vahelises sõjas. Seega peavad Balti riigid arvestama võimalusega, et Venemaa võib otsustada korraldada Balti regioonis ennetava sõjalise rünnaku, kui ta kardab konflikti eskaleerumist USA-ga mõnes teises maailma regioonis. See tähendab omakorda, et halvimal juhul võib sõjaline rünnak oleneda Venemaa juhtkonna otsusest, mis põhineb moonutatud ohupildil ja poliitilisel valearvestusel.

Selliseid suurõppuseid on NATO seni Venemaa naabruses pidanud Poolas (Anaconda 2016) ja Norras (Trident Juncture 2018). Eelseisvat õppust võidakse tõlgendada kui järjekordset sammu pikemas strateegilise ahistamise kavas, millele varem või hiljem tuleb vastu astuda. (Norra õppuse vastu esimesed segavad meetmed võetigi.) Olukorra muudab veelgi tuleohtlikumaks asjaolu, et osa Defenderi tegevusi toimub peale Balti riikide ka Gruusias.

Tegemist on esimese korraga, mil USA väed tuuakse sedavõrd ulatuslikult endisele NSVL-i territooriumile.

Teiseks, see on lääne rünnak Vladimir Putini administratsiooni usaldusväärsusele, et alandada teda Vene eliidi ja rahva silmis. Näidates, et Putin ei suuda vastata lääne kasvavale survele Venemaa piiril, soodustaks õppus Venemaa Putini-vastaste jõudude tugevnemist. Õppust ignoreerides näitaks Venemaa, et ta on külma kõhuga, aga impotentne. Aktiivne õppusele reageerimine, aga seejärel ülekaalukate NATO jõudude ees tagasi tõmbumine seevastu näitaks NATO ülekaalu regioonis. Kumbki variant pole Venemaale meeldiv.

Kolmandaks, Venemaa reaktsiooni mõjutab ka Putini vajadus säilitada riigis oma populaarsust. See tingib välispoliitilise loogika allutamise sisevajadustele.

Võimalikud tagajärjed



Milliseid tagajärgi võiks kahe täiesti erineva julgeolekukäsitluse ja strateegiliste eesmärkide põrkumine kaasa tuua Defender 2020 õppuste käigus?

Esiteks, kui võrrelda õppuse suurust ja kaasatavaid vahendeid sõjaliste jõududega, mis on regioonis Venemaal, siis on selge, et oodatud heidutavat efekti ei teki. Venemaa vägede ülekaal jääb püsima (kuigi väheneb). Heidutus ei saa tekkida ka põhjusel, et Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond ei saa seda „häbi” endale sisepoliitilise populaarsuse ja rahvusvahelise maine huvides lubada. Seega peab Venemaa reageerima – iseasi, millise eesmärgi, õigustuse ja intensiivsusega.

Mis on Defender Europe 20? Defender Europe 20 on NATO viimase 25 aasta suurim sõjaväeõppus Euroopas. Õppusel osaleb 37 000 sõjaväelast, kellest 20 000 on USA vägedest. Osa neist tuleb USA-st koos oma sõjatehnikaga, osa saab selle Euroopasse paigutatud USA maaväe varudest. Õppused korraldatakse aprillis ja mais kümnes riigis, sealhulgas Baltimaades ja Gruusias. Põhitegevus leiab aset Saksamaal ja Poolas.

Teiseks, NATO puhul on tegemist eelkõige logistilise õppusega, mille käigus demonstreeritakse Venemaale üsna täpselt, kuidas ja kust vägesid tuua kavatsetakse. See omakorda võimaldab Venemaal selliste operatsioonide kohta infot saada ja nende nurjamist harjutada. On ootuspärane, et Venemaa teeb mõlemat paralleelselt: katsetab õppuse segamiseks õhu- ja mereväge ja ühtlasi kogub edasiseks võimalikult palju andmeid. Probleem on ka pärast õppusi tekkiv julgeolukuvaakum, sest „karu” on erutatud ja vihane, aga Balti riikide enda kaitsevõimest jäi väheks juba rahuliku „karu” puhulgi.

Kolmandaks, meie ja liitlaste suhetes on õppusel kindlasti julgustav, harjutav ja solidaarsust kinnitav mõõde. Kui konflikti ei puhke, siis saame me õppusest kindlasti kasu. Siiski kaasneb sellega ebaproportsionaalselt suur risk. Paremal juhul on Venemaalt oodata proportsionaalset (NATO-le „õpetust andvat”) reaktsiooni, halvemal juhul strateegilist vastandumist, ennetavaid meetmeid ja eskalatsiooni otse meie õues.