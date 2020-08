Nende nimel, kes ei ole ükskõiksed valgevenelaste, Eesti ja teiste Balti riikide kodanike saatuse suhtes, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide Valgevene uue diasporaa kongressi nimel, täname teid tähelepanu eest Valgevene saatuse vastu ja teie siira pühendumuse eest Valgevene demokraatlikele ümberkorraldustele.

9. augustil 2020 a. toimunud presidendivalimised Valgevenes möödusid ulatuslike ja räigete rikkumistega ning neid valimisi ei saa pidada kehtivateks ja demokraatlikeks. Alternatiivse häältelugemise andmete järgi ei saanud Valgevene endine president Aleksandr Lukašenka esimeses voorus võitmiseks nõutavat arvu hääli.

Valgevenelaste massiliste protestimeeleavalduste vastu Minskis ja teistes riigi piirkondades rakendatakse ulatuslikku ja motiveerimata vägivalda rahva mandaadi ja usalduse kaotanud võimude poolt. On inimohvreid, tuhanded inimesed on heidetud vanglatesse, kus neid on kujuteldamatult moel jõhkralt piinatud.

Teeme Eesti vabariigi valitsusele ja välisministeeriumile ettepaneku kaaluda Valgevene julgeolekujõudude ja rahva usalduse ning maailma demokraatlike liidrite tunnustuse kaotanud Aljaksandr Lukašenka repressiivaparaadi tegevuse tõttu kannatanud valgevenelaste praktilise toetamise küsimust.

Pakume järgmist: