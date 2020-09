Oleme Euroopas pandeemiaga elanud üle poole aasta. See on piisav aeg, et elutähtsad süsteemid tööle saada. Belgia niinimetatud koroonaminister Philippe De Backer kirjeldab, kuidas augustikuus eraldati 50 miljonit eurot testimise võimekuse kahekordistamiseks. Sügisel on eesmärgiks testida 40-55 000 inimest päevas. Testimine on kahtlemata vajalik, selleta poleks andmeid, mida analüüsida.



Laupäeval sain uudise. Helistas sõbranna ja ütles, et olen kokku puutunud koroonapositiivsega. Olin Tenetit vaadates istunud peaaegu tühjas kinosaalis kõrvuti neiuga, kellel mõni päev hiljem tuvastati koroonaviirus. Terve filmivaatamise aja olime kandnud maske, kuid kaks ja pool tundi kõrvuti hiljem nakatunuks osutunud inimesega oli piisav põhjus tegutsemiseks.