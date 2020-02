Epp Petrone: tehkem „Dekameroni”. Korjame viiruseohus vanavanemate lugusid, kuniks veel saame

Ekreiidid ja liberaalid võitlevad teemal "pagulane tõi meile koroona", siinseal on siunamisse segatud teemad nagu Hiina valitsus, WHO peadirektor, Eesti terviseamet...

Ma ei tea, kas poodide juures on parkimiskohti. Mina poodi ei lähe. Täna kindlasti mitte. Juba mõnda aega oli näha, et koroonaviirus on meie moodsa teadus- ja meediapõhise ühiskonna paanikahoog, milleks on - tõsi! - põhjust rohkem kui paljude eelmiste paanikahoogude puhul, aga paanitsedes hakkab energia kuluma ebaefektiivselt ja fookus kaob.

Mille peale minu meelest ei tasu praegu aega kulutada? Minevikku ei saa muuta, erimeelset ei saa netis toksides ümber veenda. Sotsiaalmeedia on meid killustanud, siinseal kohtume vaidluspuhanguteks.

Kui palju vandenõuteoreetikuid avaldada?