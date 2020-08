ERISAADE | 75 000 eurot! Kas Kivisaare hagi lämmatab sõnavabaduse?

Igale mõjule on olemas vastasmõju. Kui tudeng ja kunstnik Katrina Indiana algatas petitsiooni, et raadiohääl Alari Kivisaar väidetavalt rassistlike ütluste pärast lahti lastaks, ei osanud ta ilmselt oodata, et ühel päeval potsatab postkasti hagiähvardus 75 000 eurose kahjunõudega.