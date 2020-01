ERISAADE | Kas Eesti peaks Lähis-Idas järgima tingimata USA joont? Linnamäe ohustab demokraatiat

Protestijad Itaalias ei usu, et USA-l on alati õigus

Protestijad Itaalias ei usu, et USA-l on alati õigus ZUMAPRESS.com

„Iraani käitumine pikemas perspektiivis vaevalt et muutub, nad kindlasti jätkavad oma tegevust nii Liibanonis , Süürias, Iraagis ja teinekord ehk rünnatakse ka Iisraeli ," märkis Päevalehe välistoimetaja Kaarel Kressa. „Küsimus on aga selles, et mis saab USA poliitikast. Kas väed viiakse välja, nagu Iraagi parlament on oma valitsust palunud."

Päevalehe reporter Joosep Tiks sõnas, et USA rünnak on suutnud koondada Lähis-Idas nii šiiidid kui sunniidid viimaks Ühendriikide vastu - „seda olukorras, kus tiiger on tõestanud, et tiigril ikkagi on triibud".