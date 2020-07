ERISAADE | Miks me laseme Venemaal oma ajalootõlgendustega end hirmutada?

Venemaa on võtnud ootamatult ette ajalootemaatika, mõnede arvates ka ajaloo ümber kirjutamise.

President Vladimir Putin kirjutas ajakirjas the National Interest suure ajalooartikli, kus leiab muu hulgas, et Baltimaad ühinesid Nõukogude Liiduga justkui vabatahtlikult. Venemaa saatkond postitas aga Teherani kõnelustelt transkriptsiooni, kus näikse, et Roosevelt oli justkui nõus Baltimaade inkorporeerimisega.