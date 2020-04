ERISAADE | Otse Ugandast! Siisi Saetalu: meil vaadatakse imestusega, kuidas Euroopas kaitsemaskide pärast kakeldakse

Kaardid on tagurpidi. Aafrika võib küll olla vaene, kuid epideemiatest teab ta nii mõndagi. On, millest õppida.

See kõik on tõsi, kuid... Ugandas elav Mondo Ida-Aafrika spetsialist Siisi Saetalu räägib Krister Parisele, et tegelikult on just Aafrikal laialdaselt kogemusi epideemiatega, mis Euroopal puuduvad. Aafrika riigid lõid uksed kinni juba esimeste ohumärkide peale. Ning näiteks ugandalased on jahmunud, nähes, kuidas Euroopas inimesed kasvõi kaitsemaskide pärast võitlevad. Uganda vaestele jagatakse samas toitu kogustes, mis täitsa jahmatavad.