Levinud on arusaam, et reisikonsultandiks saab igaüks, sisuliselt on vaja vaid arvutit, lauda, tooli ja internetti. Reisikonsultandi väljaõpetamine võrdub reaalsuses tasemeõppega, ehk kestab keskmiselt poolteist aastat. Algsest väljaõppest ei piisa, kuivõrd reisikonsultant peab olema osav, kiire ja kursis kõige erinevamate riikide ning turismiloogikatega üle maailma.

Et olla klientide jaoks tasemel, koolitatakse reisikonsultante pidevalt. Näiteks mullu osalesid Estravel reisikonsultandid 84 koolitusel ning 60 välisõppereisil. Professionaalne reisikonsultant kasutab 80 erinevat broneerimissüsteemi, algaja peab ära õppima 60.