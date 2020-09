Work-From-Anywhere (WFA) ehk tööta kus iganes lähenemisest on seoses töötajate rahuloluga räägitud juba mitmeid aastaid. Kuid laiemalt hakkas kodukontorist töötamine levima COVID-19 kriisi tippajal. See hübriidmudel on maailma kiirelt üle võtmas ning saamas levinud osaks organisatsioonikultuurist. Näiteks on Swedbank ja Eesti Energia välja öelnud, et kaugtöö on nende jaoks tegelikkus.

Kaugtööl on mitmeid plusse, millest võidavad nii töötaja kui tööandja.