Juba mõnda aega on maailmas kasutusel selline sõnaühend nagu „liikuvus kui teenus“ ehk MaaS, mis tuleb inglise keelsetest sõnadest „mobility as a service“. MaaS ongi kõike seda, millest ma just enne unistasin. On üks kanal (äpp), mis koondab endas kõikvõimalikke transporditeenuseid ja sinul ei jää muud üle, kui lihtsalt valik teha.