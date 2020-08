Suur liitsõna ei ole viigileht, millega peletada avalikkuse osalust või alluvate eneseväärikust. Sõnal “rahvusooper” on jõud ja tähendus. See sisaldab muuhulgas tüve „rahvas“. Esmajoones on see kohustus, avanss Eesti kultuuri edendamiseks ja see kultuur ei alga ega lõppe selle maja puhveti, kitsa koridori, massaažilaua, direktori kabineti, kolleegi dekoltee, hambaharjanalja, perekonna, debütantide, nomenklatuuri edevuse rahuldamise jmt-ga.

Sellest tuleneb ka tõsiasi, et Estonia on täiesti avalik asi ja mina näiteks ei ole selles majas mitte lihtsalt külaline, vaid selle omanik, nagu veel umbes 1,3 miljonit inimest.

Mille poolest on ooper ja partei sarnased? Kuidas on looga seotud Peeter Helme ja Sveta Grigorjeva?