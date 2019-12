Evelyn Sepp: president Kaljulaid on end töötanud just sellesse punkti, kus riigi kaua rikkis olnud aparaat teda oodanud on

On kaks viisi rääkida Eestist ja eestlastest – kas nii, et kõik me oleme mingil moel enamuses ja meil on õigus. Või moel, et me kõik oleme samal ajal ka mingil alusel vähemuses ja me ootame teistelt ikka ja endiselt mõistmist ja kindlust, et meil on õigus: olla seal või see, kes me parasjagu oleme.