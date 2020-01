Greta Thunbergi uus kuum kõne: süsinikuheited tuleb peatada nüüd. Täna. Mitte järgmisel aastal

n väga ohtlik soovitada inimestel paanikasse sattuda. Kuid ärge muretsege, sellega on kõik korras. Uskuge mind. Olen teinud seda varemgi ning võin kinnitada, et see ei vii mitte kuhugi.

Kui meie, lapsed, ütleme teile, et tundke paanikat, siis me ei ütle teile, et jätkake nagu varem. Me ei ütle teile, et tuginege tehnoloogiatele, mida laial skaalal täna ei eksisteeri ning nagu teadlased ütlevad, ei tule võib-olla kunagi.

Me ei räägi teile, et jätkake ikka oma jutte „nullemissioonidest," või „süsinikneutraalsusest", pettes ning vassides samal ajal arvudega. Me ei räägi teile, et „tasakaalustage" oma emissioone sellega, et lihtsalt maksatte kellelegi teisele, et too istutaks Aafrikas puid - samal ajal, kui metsi näiteks Amazonases mõrvatakse aina kiiremini ja kiiremini.

Muidugi on hea, kui puid istutatakse. Kuid sellest ei piisa kaugeltki mitte ning ta ei suuda kuidagi asendada looduse kahjustamist ja hävitamist.

Vaja on absoluutset nulli