Kuna meeleavalduseks puudus luba, siis teatasid meeleavaldajad, et on kogunenud Habarovski krai valitsushoone ette „tuvisid toitma". Politsei neid laiali ei ajanud, vaid jälgis toimuvat eemalt. Eesti Päevalehele Habarovski arenguid kommenteerinud Habarovskis sündinud ajakirjanik Aleksandr Kušnar leiab, et Habarovskis on tekkinud Moskva ning kohalike vahel patiseis ja Moskva lihtsalt ootab, et inimesed protestidest ära väsiksid.

Portaali Newsader peatoimetaja Kušnar, kes on viimaste nädalate Kaug-Ida sündmusi laialdaselt kajastanud, nendib, et tavaliste inimeste mõtlemises on aset leidnud oluline pööre.

-11. juulil oli mõningatel hinnangutel Habarovskis tänavatel kuni 40 000 inimest, nädal hiljem kuni 80 000. Mis toimus Habarovskis sel laupäeval, 25. juulil?