Mitte midagi pole teha: ühe inimese vedamine paaritonnises kummiratastel teraskarbis (loe: autos) on ebaefektiivne ja seda asjaolu ei suuda väärata mitte ükski aku ega elektriajam. On ilmne, et arengukava eesmärki vähendada transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogust 23–38% võrra ei ole võimalik saavutada autotransporti edasi soosides. Märksa rohkem rõhku tuleb panna mitu korda säästvamale raudteele. Ometi on just neljarajaliste teede ehitamine arengukava suurim investeering.