Hannes Luts: poolteise tunniga Tallinnast Tartusse. Unistus, millele tõmmatakse järsku pidurit

Äsja pöördusid kaheksa Eesti maakonna vallad ja linnad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole sooviga suurendada raudteel sõidukiirust. Pealkirjades tooni andnud tippkiirus 240 km/h võib küll ülepaisutatud olla, kuid omavalitsuste muret võib igati mõista.

Peagi algav raudteede elektrifitseerimine tähendab, et uued kontaktliinipostid pannakse praegusele trassile. Seejuures pole arvestatud vajadusega trassi õgvendada, kui kiirusi tahetakse suurendada. Põhimõtteliselt surutakse raudtee tasuvuslõksu, sest hilisem õgvendamine tähendaks, et äsja rajatud kontaktliin tuleb uuesti ümber ehitada. See teeb õgvendused kallimaks ja vähendab tõenäosust, et need lähiajal üldse ellu viiakse.