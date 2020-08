Õnneks oleme me viimase paari sajandi vältel arenenud nii, et nüüd on Eestis üle 30 000 inimese, kes hea meelega annavad hinge tagant oma verd ära mitte kolme tilga, vaid suisa 450 milliliitri kaupa. Meil on Saaremaa-jagu doonoreid, kes vähemalt korra aastas oma verd loovutavad ning kellele on paljude teiste abi vajanute seas tänulik ka Marju Kõivupuu.

2020. aasta märksõnaks oli ja on koroonaviirus ning meie võime sellega erinevates eluvaldkondades hakkama saada.

Kuidas mõjutas viirus vereloovutajad? Miks Indrek Tarandilt aastate eest verd ei võetud?