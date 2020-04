Hanno Matto: Milleks selline otsus? Georg Otsa mälestusmärgis puudub laulja ise täielikult

On küll arusaadav, millist tegelaskuju on püütud võidutöös jäljendada, ent Kolumbuse butafoorika, mille õiget nime keeldub suu välja ütlemast, võiks jääda vastava ajastu maadeavastajate kujutamiseks. Kuuendiku planeedi laulusõprade südameis seisab sirges rühis maestro Georg Ots Bajadeerist tuntud poosis ning on riietatud pidulikku õhtuülikonda. Okupatsiooniaja kiuste tõeline härrasmees.

Lugupeetud komisjoni liikmed, millest te ometi lähtusite?