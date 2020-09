Kõlab, kui plagiaat ja reklaamihüüd turundusõpikust: „Lennusõit on ajavõit!“ Teadagi, lennukid meil ei lenda ja kui lendavad, siis pealesurutud ümberistumiste määr nullib igasuguse ajavõidu. Jama selle koroonakriisiga. Ainult oma maasturis saad end veel ohutult tunda.

Aga ikkagi see postkastist leitud flaier: „Rattasõit on rahavõit!“ Analüütiline mõistus taipab koheselt, puhas turundus ja propaganda. Arusaadavalt püütakse kosutada saabuvate sügisilmade eel kahanenud jalgratta müüki. Flaier lendab sirges trajektooris prügikasti.