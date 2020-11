Kui palju neid täpselt on, ei tea keegi. Mitmel pool on välja pakutud numbrit 10 000, mis on hakanud elama oma elu ja on kostunud nii poliitikute kui arvamusliidrite suust ja sulest.

Esimesena ütles selle numbri välja endine siseminister juba kolm aastat tagasi, viidates, et Eestis töötab ligikaudu 10 000 inimest, kelle kohta riigil pole adekvaatset infot.