Selle sai lunastada kirikult teatava rahasumma eest ning patune võis lugeda patt andeks antud. Mitte patu enese kustutamist, vaid just patu eest saadava karistuse kustutamist. Kes ei tea, siis indulgents on põhjustanud ajaloos palju pahandust. Üks suuremaid on olnud Martin Lutheri ja tema mõttekaaslaste eemaldumine katoliku kirikust.

Lühidalt lahti kirjeldades annab indulgents kuritöö sooritanud isikule võimaluse pääseda kuritööga seonduvast karistusest. Kuritööd see olematuks ei muuda.