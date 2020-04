Heljo Pikhof: tõrvatilgad abipolitseinike meepotis

Ometi sain mina ja mõned mu kolleegid eelmisel nädalal kõnesid sotsiaaltöötajatelt, kes nägid abipolitseinikele võimu juurde andmises selget ohu märki. Nad tõid välja, et abipolitseinike ridadesse on sattunud neid, kes võivad kohaliku kogukonna silmis olla vaat et musterkodanikud, aga koduseinte vahel kipuvad vägivallatsema. Oldi mures, et kas mitte kriisimeetmete tuules ei juhtu nii, et üksikud abipolitseinikud, kes oma isikuomadustelt sellesse ametisse ei sobi, hakkavad oma suuremaid volitusi kurjasti ära kasutama. Ei saa päriselt välistada, et just väiksemates kohtades, kus kõik tunnevad kõiki, rakendatakse sõiduki sundpeatamise õigust valedel eesmärkidel, näiteks väikeseks kättemaksuks naabrimehele.