EKRE vastuseisu tõttu on riigikogus pea aasta marineerinud sotsiaaldemokraatide eelnõu, mille eesmärgiks on aidata lapsed psühhiaatri juurde ka ilma vanema nõusolekuta. Kiige erakonnakaaslane, sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder on paraku EKRE taktikepi all ega too eelnõu täiskogu ette, kuigi olen komisjonis korduvalt selle ettepaneku teinud.Kiik tunnistas parlamendi ees, et olukord laste vaimse tervisega on murettekitav. Seis võib tervisekriisi ja tööpuuduse tõusust tingitud peresiseste konfliktide mõjul lähiajal veelgi halveneda.