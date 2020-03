Ian Buruma: hirmu viirus ehk Ärgem õhutagem viha

See pole ainult Jaapani fenomen. Siiani leidub rahvastatud jõuke, kes tapavad ebapopulaarseid vähemusi. Kui hindud hakkasid hiljuti Delhis moslemeid tapma, suhtus India politsei sellesse niisama passiivselt ja lõi isegi kaasa nagu ka Jaapani võimud 1923. aastal. Ka Euroopa ega Ameerika ajaloos ei pea vaatama kaugele tagasi, et leida samasuguseid, kui mitte hullemaid näiteid lintšimisest ja massimõrvadest.

Vähemuste süüdistamine

Irratsionaalne vägivald tuleneb tihti paanikast. Ja paanika tekib tervishoiukriisi või loodusõnnetuse tagajärjel üsna kiiresti. Usaldusväärse avaliku info puudumine viib kergesti vandenõuteooriateni ning kui poliitikud ja meedia neid teadlikult õhutavad, on surmavad tagajärjed kiired tulema.

Jaapani siseministeerium andis 1923. aastal politseinikele korralduse jälgida korealasi, kes näisid plaanitsevat midagi halba. Delhis õhutas valitseva Bharatiya Janata partei (rahvusliku rahvapartei) kohalik poliitik Kapil Mishra inimesi vägivallale. Ta hoiatas, et kui politsei ise moslemite rahumeelset meeleavaldust laiali ei aja, teevad seda tema saadetud jõugud.

Kas praegune paanika uue koroonaviiruse ja tema põhjustatud tõve COVID-19 pärast võib viia samasuguste tagajärgedeni? Õnneks pole massimõrvadest seni kuulda olnud, kuid mõne poliitiku käitumine on juba erakordselt häiriv. Itaalias sõnas paremäärmuslik opositsiooniliider Matteo Salvini, et migrandid kui viirusekandjad on riigile ohtlikud, ja kritiseeris valitsust Aafrika põgenike päästmise pärast. Kreeka parempoolsed poliitikud kutsuvad üles looma põgenikele koonduslaagreid, et kaitsta sellega põliselanikke nakatumise eest.

Absurdsete väidete levitamine

Siis on meil veel USA president Donald Trump. Tema põhimure viiruse pärast puudutas seni aktsiaturge. Seega oli üks tema esimesi samme süüdistada oma poliitilisi vastaseid epideemia „politiseerimises”. Ilmselgelt pole see just parim viis rahva tõhusaks teavitamiseks, vaid vastupidi, toidab kõikvõimalikke vandenõuteooriaid. Trumpi poeg Donald Jr läks veelgi kaugemale ja väitis, et demokraadid lootvat miljonite ameeriklaste surma, sest see kukutaks tema isa. Vabariiklasest senaator ja võimalik tulevane presidendikandidaat Tom Cotton kordas kummutatud väiteid, et Hiina valitsus olevat valmistanuds COVID-19 biorelvaks.