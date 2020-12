Uudistest loeme, et koroonahaigetele on vaid kuus vaba kohta...

See on väga alarmeeriv. Meditsiinisüsteemis üldjuhul räägitakse juba ülekoormuse ohust siis, kui intensiivravis on täidetud üle 75% kohtadest. Aga meil on siin jutt kuuest voodikohast. Oleme vajalike otsuste langetamisel õiged momendid juba ammu mööda lasknud. Nüüd on küsimus, et kuhu haigeid üldse panna.