Ümbersünd on olnud muljetavaldav – kui veel teisipäeva õhtul, skandaali puhkedes jäi tal õigust ülegi, siis päev-päevalt läksid Keskerakonna aseesimehe avaldused enesekriitilisemaks. Usun, et talle ja ta perele kriitilistel päevadel Mailis Reps mõtles viltu läinud asjad enda jaoks sügavuti selgeks. Samuti olen kindel selles, et otsus ministriamet maha panna sündis raskelt, sest tean endise kolleegina, kui oluline Mailisele haridusministri amet oli.