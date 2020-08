See oli kibe ja hingelõikav etteaste, vahedalt ja kujundlikult sõnastatud, mis mõjus nagu torge herilasepessa. Oma kõnes ennustas Sveta ette, et oodata on vihaseid reaktsioone, aga „ometi ei saa ta vaiki olla." Ta käitus nii, nagu me healt kodanikult ootame. Ja kriitikat ning rünnakuid nii Sveta sõnumi kui tema isiku suhtes on tulnud tõepoolest ohtralt. EKRE ladvik poleks EKRE ladvik, kui nad poleks asunud noor luuletajat ja koreograafi rämedalt materdama.

Jahmatav, aga ka omamoodi silmiavav oli ka Õhtulehes ilmunud kultuuriminister Tõnis Lukasekommentaar.