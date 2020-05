Indrek Saul: inimesed kardavad haigeks jääda, tegelikult jäävad töötuks. Selline on Toompea „tubli“ töö

Peaminister ja terviseamet räägivad, et sügisel viiruse ohjeldamiseks enam sellist jama, nagu viimased kaks kuud, ei korraldata. Eks see oli teada juba märtsi keskel, et meetmetega reageeriti üle. Aga tubli, et nad ise ka aru said. Kahjuks on ülereageerimisel tagajärjed.