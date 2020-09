Edetabelite koostajad kasutavad ülikoole reastades erinevaid hindamiskriteeriume. Seetõttu need pingeread erinevad. Aga saja parema hulka jõuavad ikkagi ainult maailma tippülikoolid. Nii Helsingi, Oslo, Kopenhaageni, Aarhusi kui ka Aucklandi ülikooli aastane tulu on u 700 miljonit eurot. Kui suur on Tartu ülikooli aastane tulu ja mis kohal on ta pingeridades?