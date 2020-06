ÜRO põgenikeameti värsked andmed näitavad, et viimase kümne aastaga on oma kodudest lahkuma sunnitud inimest hulk peaaegu kahekordistunud. Kokku on põgenikke 1% maa elanikkonnast.

Samal ajal on lahenduste leidmine jäänud toppama. See tähendab, et üha rohkem inimesi jääb „ajutistesse" tingimustesse elama väga pikaks ajaks.