Endine KGB siinne ninamees Vladimir Pool on täitnud 2019. aasta lõpus antud lubaduse ja pannud Konstantin Pätsi elukäigu kõvade kaante vahele. Ta keskendub 1940. kuni 1956. aastani. Raamatu toimetaja ajaloolane Küllo Arjakas tõdeb, et Päts on Eestis üle müstifitseeritud tegelane. Kas Pooli teos toob müstikasse selgust?