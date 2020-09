Kas meil õnnestub kunagi läänemaailmale selgeks teha, et nagu Hitler ja Natsi-Saksamaa, kujutasid ka kommunistid ja Stalin endast ehedat kurjust?

Teate, veel viis aastat tagasi oleksin ma vastanud: jah, loomulikult! Aga jälgides, mis toimub praegu Ameerika Ühendriikides, riigis, mille sümboliks on Vabadussammas, kuid kus Bernie Sandersit kaalutakse tõsiselt presidendikandidaadina, siis hakkan ka mina optimismi kaotama.

Lääne ühiskonnad ei ole kunagi oma nahal tunda saanud seda, mida tundsid Ida- ja Kesk-Euroopa rahvad, ning neil on võimatu lõpuni mõista seda, mida oleme kogenud meie.

Millist rolli mängis Molotovi-Ribbentropi pakt? Tänapäeval kohtab ajaloolaste hulgas arvamusi, et suurriikide vahel oleks nii või teisiti sõjaks läinud.

Selles, milline on Hitler rollis Teise maailmasõja vallapäästmisel, on ajaloolased selgusele jõudnud, aga vaja on vaadata ka nõukogude poolt.