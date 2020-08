Taasiseseisvunud Leedu esimene riigipea Vytautas Landsbergis ütleb intervjuus Eesti Päevalehele, et Lukašenkast endast ei sõltu praegu enam midagi ja kriisi lahenduse võti on Moskva käes.

Landsbergis rõhutab, et „Euroopa viimane diktaator“ on Putin, mitte Lukašenka, ja kuniks kestab tema režiim, on ohustatud ka Balti riigid.

Aljaksandr Lukašenka teatas streikivatele valgevene töölistele, et uued valimised ja üldse mingid muutused leiavad aset „üle tema laiba“. Kas Valgevenes peale 1989. aasta Rumeenia stsenaariumi kordamise enam rahumeelseid lahendusi võimu üleandmiseks pole?

Lukašenka näol on tegemist täiesti ebaadekvaatse inimesega ning väga võimalik, et ta otsustab ise protestijaid provotseerida. On juba selge, et Lukašenkaga pole võimalik millestki rääkida ning nii lääne poliitikud kui ka valgevene opositsionäärid peaksid temaga rääkimisest üldse loobuma. Lukašenka on praegu olude pantvang, tema kontrollib ainult vägivallaaparaati, kuid OMON võib araks lüüa ja ta reeta või läheb, nagu läks Ukrainas, kus rahvas lõpuks lihtsalt Berkutit enam ei kartnud. Lukašenka saatus otsustatakse lõpuks Moskvas. Kremli jaoks kujutab Lukašenka hetkel suurt probleemi, kuna ta on juba igasugused piirid ületanud ning see, mida ta praegu korda saadab, ei ole Putini-Venemaa huvides.

Kas praegu on veel reaalne, et Lukašenka korjab oma kompsud kokku ja läheb Moskvasse Rubljovka elamurajooni Viktor Janukovõtšile naabriks?

Lukašenka peab lahkuma, see on kõigile selge. Isegi Kremlis. Küsimus on vaid viisis, kuidas ta lahkub, ja selle otsustab Vladimir Putin. Praegune olukord on juba selline, et ma ei usu, et Lukašenka enam iseseisvalt otsustab. Mitteametlikest kanalitest on minuni jõudnud ka informatsioon, et Peking on Putinit hoiatanud, et Valgevene iseseisvus peab säilima ning Valgevene annekteerimine Venemaa poolt on Hiinale vastuvõetamatu.