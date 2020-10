Pole üllatus, et järgmise aasta riigieelarves puudub üleminekutoetuste rida. Terve kevade ja suve vedas valitsuse üks osapool põllumeestega vägikaigast. Vaenas, kiusas ja halvustas neid selle eest, et nad seisid oma elatise ja saagi eest. Nüüdseks ongi valitsus leidnud, et isepäisust ilmutanud põllumehed jäävad üleminekutoetustest täielikult ilma – võimalikust 15 miljonist eurost ei ole kavas välja maksta sentigi.