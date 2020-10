Semantiliselt läks vahepeal eriti huvitavaks – selgus, et teatud loogika järgi saab Rootsis ringi joosta ilma Rootsi minemata.

Müstiliseks on muutumas liberaalide olukord. Uusim sõnaseletus: liberaal on see, kes keelab teisel rääkida nii, nagu teine tahab.

***

Hakkasin kord ühele oma artiklite raamatule eessõna kirjutama, kuid loobusin, enne kui see valmis sai. Mõned mõtted sellest sobivad ka siia, sest Eesti praeguse valitsuse LUGU on omaette žanr, midagi, mida pole Eestis nii selgelt veel nähtud – see on tõe peitmise lugu.

Mis müstiline jõud on aga see, mis hoiab praegust valitsust koos?