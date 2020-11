Kas Poolas või Ungaris, kelle puhul heidetakse ette liberaalse demokraatia puudumist, on keelustatud opositsioonilised erakonnad? Kas on vangistatud poliitilisi oponente? Kas toimub valimiste võltsimisi? Ei. Tegemist on demokraatiaga, kus hetkel võimul olevatel erakondadel on väga tugev toetus ühiskonnas tänu valimistele.

See ongi demokraatia ja neil riikidel pole vähimatki põhjust alluda Euroopa Liidu nn liberaalsele demokraatiale läbi lõdva immigratsioonipoliitika või samasoolistele paaridele eriõiguste andmise.

Raik väitis järgmist: „Trump on oma ametiajal näidanud, et ei hooli ei demokraatlikest väärtustest ega liitlassuhetest. Tema sümpaatiat autokraatide vastu on saanud tunda nii Vladimir Putin, Xi Jinping kui ka Põhja-Korea liider Kim Jong-un.“