Iga riik on nii tugev, kui tugev on ta majandus. Majandusliku tugevusega luuakse alus heaolu kasvuks ja võimalused riigikaitse tugevdamiseks. Tugev majandus aga tähendab laiemalt vaatamist, kui ainult naaberriigid, millest üks on paraku ka Venemaa. Seega tuleb tähelepanu pöörata sinna, kus on majanduslikult tohutud võimalused - Aasia ja Aafrika.

Aasia puhul kiputakse liiga tihti kinni jääma Hiinasse.