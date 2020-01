Jaak Valge: Putini ajalookäsitlus jookseb tõelati alt läbi

2005. aastal esitas ETV ajakirjanik Astrid Kannel Venemaa presidendile Vladimir Putinile küsimuse: miks on Venemaal nii raske Eesti okupeerimise eest vabandust paluda? Putin vastas, et Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) on Nõukogude Liidu rahvasaadikute nõukogu hukka mõistnud ja see ei peegeldanud nõukogude rahva arvamust, vaid oli Hitleri ja Stalini omavaheline asi. „Mida võib selle küsimuse kohta veel selgemalt ja täpsemalt öelda? Või tahate, et me seda igal aastal teeksime? [- - -] Minu meelest oli see kokkulepe, kus peenrahana kasutati väikeriike ja väikerahvaid. Kahjuks oli selline tolle aja reaalsus.”

Ilmselgelt oli meie naaberriigi juht kanget vene keelt kõneleva Eesti ajakirjaniku küsimusest häiritud – samavõrd kui meie olime uhked. Aga Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu leppesse suhtus ta ikkagi taunivalt.