Jaanus Riibe: kipume unustama, et tegelikult tõstab jõuliselt eakate pensione just Keskerakond

Kui panna see aasta võrdlusse, siis see tähendab 540 eurot lisatulu aastas, mis on põhimõtteliselt ju üks lisa-pension juurde. 2020. aastal kulub erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot, kusjuures pensionitõus jätkub ka järgmistel aastatel.

Nii suur tõus on märk sellest, et tegemist on kahtlemata valitsuse prioriteediga, meie soov on toetada eakaid ja tagada seeläbi väärikas vanaduspõlv. Keskerakonna eest-veetud samm on oluline, ka pealinnas on poliitika eesmärk olnud tõsta märkimisväärselt eakate inimeste heaolu ja toimetulekuvõimet, nüüd toimub üleriigiline pensionitõus. See on küll üks samm, kuid siiski aitab eakaid vaesusest välja. Juba valimiste eel oli Keskerakond esimene erakond, kes erakorralise pensionitõusu vajalikkuse lauale tõi ning kindla eesmärgina sai see eelmisel kevadel kirja ka koalitsioonilepingusse.

Seda enam on mulle arusaamatu, mille üle kurdavad poliitilised oponendid, sest eakate toetamine võiks olla erakondade ülene eesmärk ja saama kiitvaid sõnu ka opositsioonilt, kuid nii see paraku ei ole olnud.

Kes on pensionitõusu vastu?