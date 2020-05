Johanna Maria Tõugu: ehk paneb kohus valitsusele aru pähe

Eestis pole pikka keskkonnateemaliste kohtuasjade ajalugu. Juba sellepärast on keskkonnaühenduste samm anda Ida-Virumaale plaanitav kiviõlitehas kliimaeesmärkide rikkumise tõttu kohtusse (mis selle eile menetlusse võttis) väga kiiduväärt.

Praegune õlitehase saaga meenutab äravahetamiseni Auvere elektrijaama ehitust. Ehitama hakati hoolimata sellest, et selle mõttetus oli ette teada. Raha sai raisatud, koljatlik tehasehoone püsti, mille tulemuseks on meil poole miljardi ulatuses võlga ja pea kogu aeg seisev tehas – no ei tasu ära see saastav tootmine. MOTT.

See, et maailma kiviõlivajadus võiks suureneda, on täpselt samasugune valekalkulatsioon nagu olid Utah’ ja Jordaania tehased. Nagu oli ja on Auvere. Kui mitu korda saab ühe reha otsa astuda? Tundub, et üsna mitu.