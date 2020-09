Ometi muutub vihane vastandumine meie poliitikas juba igapäevaseks. Parlamendierakondade peamine eesmärk ei näi enam olevat teenida ühiskonna üldist hüvet, vaid oma poliitilised vastased täielikult ja lõplikult hävitada.

„Ameeriklasele on endastmõistetav, et parim tulemus on võit, järgmiseks on kompromiss ja halvim on kaotus,” kirjutas professor Rein Taagepera juba kaks aastakümmet tagasi Riigikogu Toimetistes. „Mulle tundub, et Eestis on tihtipeale eelistuste järjestus sellest erinev: parim on teadagi võit, järgmine aga puhas kaotus ja kõige hullem on kompromiss. Kompromiss on just nagu midagi häbiväärset,” tõdes ta toona.

Kahjuks pole vahepeal olnud märgata olulist paremuse poole liikumist, pigem on olukord pärast 2019. aasta riigikogu valimisi veelgi halvenenud.

Kumb on parem, süvariik või ekrelik suvariik? Milles on süüdi EKRE, milles Isamaa ja Keskerakond?