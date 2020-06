Julia Laffranque: põhiseadus on õigluse alus

Eesti esimene põhiseadus saab täna saja-aastaseks. Asutav kogu võttis selle vastu 1920. aasta 15. juunil, põhiseadus jõustus sama aasta detsembris.

1920. aasta juriidilise kuukirja Õigus teises numbris kirjutas Tartu ülikooli professor, õigusteadlane dr Eduard Berendts, et õiglus on riikide aluspõhi, justitia est fundamentum regnorum, see on õigusriigi põhimõte, mis on Eesti vabariigi 1920. a põhiseaduse alus ja peab olema juhtiv täht nii seadusandlikule kui ka täidesaatvale võimule ja kohtutele.

See näitab, kui moodne oli 1920. aasta põhiseadus.

Just õigusriigi põhimõttele ning sellega kaasnevale õiglusele ja inimväärikusele tasuks Eesti esimese põhiseaduse sajanda sünnipäeva puhul keskenduda. Kindlasti tänapäeva kontekstis, kus elame üha rohkem otsekui päev korraga – olgu põhjus siis julgeoleku, keskkonna, terrorismi ja pandeemiaga seotud või muud ohud.