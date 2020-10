Nende mõttevend, lihtne näitusesaali valvur, polnud elus maalikunstist midagi arvanud, aga veidra juhusena suure kunstikriitiku asemele sattununa pidi pidulikul esitlusel ütlema midagi tarka tuntud teose kohta. Ta oli suure meistritöö ära solkinud, aga petnud publiku plakatiga ära ning pigistas endast siis arvustuse pähe välja "See maal on ....suur". Kunstifännid ahhetasid imetlusest, sest ainult suur muidugi saab olla asi, mida ütleb nii suur kriitik ja mis on nii lihtne.