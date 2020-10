Henrik Evertssoni eelmisel nädalal esilinastunud dokumentaalsari „Estonia – leid, mis muudab kõike” on ambitsioonikalt pealkirjastatud. Doksarja teene võib olla see, et tõesti avatakse uus ametlik (ja seejuures sõltumatu) uurimine. Rootsi kommertsseriaal suutis seda, mida ei suutnud omaste organisatsioonid ja isegi kohtulikud nõudmised. Mäletatavasti ei suutnud ei Taavi Rõivas ega ka Jüri Ratas kirjutada isegi ühte kirja omaste juriidilisele esindajale, vaid seda põrgatati aastaid ühest ametkonnast teise.